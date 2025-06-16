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Зарубежные СМИ: Смогут ли лидеры G7 хоть о чем-то договориться в Канаде?

16 июня, понедельник

В Канаде стартовал саммит «Группы семи». Лидеры крупнейших экономик мира собрались в курортном районе Кананаскис. Эту встречу в прессе уже называют самой нестандартной в истории объединения из-за принципиальных разногласий между Дональдом Трампом и другими участниками. Взгляды политиков расходятся практически по всем вопросам, заявленным в повестке: украинский конфликт, торговые пошлины и разгорающаяся война на Ближнем Востоке. Отношения между Вашингтоном и страной-хозяйкой саммита осложняются еще и намерением Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. Агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 решили даже не публиковать совместное коммюнике по итогам встречи. Удастся ли лидерам вообще о чем-то договориться? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Amber Bracken / Reuters

Фото: Amber Bracken / Reuters

Одним из самых чувствительных вопросов на саммите станет ирано-израильский конфликт, полагает Bloomberg. Европейцы призывают стороны избегать дальнейшей эскалации, а Трамп, хоть и говорит о необходимости прекращения огня, на деле помогает Иерусалиму. Кроме того, вместо того, чтобы проконсультироваться с союзниками, президент США позвонил 15 июня президенту России Владимиру Путину и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с ним.

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Еще одна задача участников саммита не дать Дональду Трампу забыть об Украине, переключившись на войну в другом регионе, отмечает Reuters. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить давление на Россию и ужесточить санкции. В частности, европейские страны добиваются снижения потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и надеются на поддержку США. Но пока убедить американского президента в необходимости принятия нового санкционного пакета не удается. Он считает, что дополнительные рестрикции могут помешать договоренностям о прекращении огня.

CNN напоминает, что меньше месяца остается до 9 июля — это день, когда вступят в силу 50-процентные пошлины для европейских товаров, поставляемых в США. Именно эта тема больше всего беспокоит участников саммита. Они будут пытаться договориться с Трампом об отмене или снижении тарифов. В Великобритании уже сообщили, что рост экономики сокращается максимальными за два года темпами, поскольку экспорт в США упал до рекордных показателей. Та же ситуация ждет и другие страны — это лишь вопрос времени. Всемирный банк прогнозирует самое слабое десятилетие мирового экономического роста, начиная с 1960-х. Сам президент Соединенных Штатов заявлял журналистам перед вылетом в Канаду, что рассчитывает заключить несколько торговых сделок.

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Все эти три ключевые проблемы участники саммита будут обсуждать с лидером США в двустороннем формате, полагает издание Politico. «Трамп любит заключать сделки с глазу на глаз. Для него личные отношения имеют ключевое значение»,— заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Сам он претендует на роль связующего звена между американским президентом и лидерами других стран. Politico называет Стармера «главным шептуном Трампа». Теплых отношений ему удалось добиться с помощью обаяния, высокого IQ и эмоционального интеллекта, пишет газета, а советники британского премьер-министра считают основным секретом сближения обмен сплетнями и щедрость на восторженную похвалу в адрес Трампа.

На встречу в Канаду приглашены 70 политических лидеров, это главы международных организаций и президенты разных стран, в том числе Австралии, Индии, Мексики, Украины. Общие ожидания от саммита публикует канадское издание The Globe and Mail: мировые лидеры будут вести себя с Трампом осторожно. Аналитики заявили: вряд ли все будут сидеть и вместе петь кумбайя, чудес не будет.

Фотогалерея

Последствия ответного удара Ирана по Израилю

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Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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