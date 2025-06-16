Зарубежные СМИ: Смогут ли лидеры G7 хоть о чем-то договориться в Канаде?
16 июня, понедельник
В Канаде стартовал саммит «Группы семи». Лидеры крупнейших экономик мира собрались в курортном районе Кананаскис. Эту встречу в прессе уже называют самой нестандартной в истории объединения из-за принципиальных разногласий между Дональдом Трампом и другими участниками. Взгляды политиков расходятся практически по всем вопросам, заявленным в повестке: украинский конфликт, торговые пошлины и разгорающаяся война на Ближнем Востоке. Отношения между Вашингтоном и страной-хозяйкой саммита осложняются еще и намерением Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. Агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 решили даже не публиковать совместное коммюнике по итогам встречи. Удастся ли лидерам вообще о чем-то договориться? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Amber Bracken / Reuters
Одним из самых чувствительных вопросов на саммите станет ирано-израильский конфликт, полагает Bloomberg. Европейцы призывают стороны избегать дальнейшей эскалации, а Трамп, хоть и говорит о необходимости прекращения огня, на деле помогает Иерусалиму. Кроме того, вместо того, чтобы проконсультироваться с союзниками, президент США позвонил 15 июня президенту России Владимиру Путину и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с ним.
Еще одна задача участников саммита не дать Дональду Трампу забыть об Украине, переключившись на войну в другом регионе, отмечает Reuters. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить давление на Россию и ужесточить санкции. В частности, европейские страны добиваются снижения потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и надеются на поддержку США. Но пока убедить американского президента в необходимости принятия нового санкционного пакета не удается. Он считает, что дополнительные рестрикции могут помешать договоренностям о прекращении огня.
CNN напоминает, что меньше месяца остается до 9 июля — это день, когда вступят в силу 50-процентные пошлины для европейских товаров, поставляемых в США. Именно эта тема больше всего беспокоит участников саммита. Они будут пытаться договориться с Трампом об отмене или снижении тарифов. В Великобритании уже сообщили, что рост экономики сокращается максимальными за два года темпами, поскольку экспорт в США упал до рекордных показателей. Та же ситуация ждет и другие страны — это лишь вопрос времени. Всемирный банк прогнозирует самое слабое десятилетие мирового экономического роста, начиная с 1960-х. Сам президент Соединенных Штатов заявлял журналистам перед вылетом в Канаду, что рассчитывает заключить несколько торговых сделок.
Все эти три ключевые проблемы участники саммита будут обсуждать с лидером США в двустороннем формате, полагает издание Politico. «Трамп любит заключать сделки с глазу на глаз. Для него личные отношения имеют ключевое значение»,— заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Сам он претендует на роль связующего звена между американским президентом и лидерами других стран. Politico называет Стармера «главным шептуном Трампа». Теплых отношений ему удалось добиться с помощью обаяния, высокого IQ и эмоционального интеллекта, пишет газета, а советники британского премьер-министра считают основным секретом сближения обмен сплетнями и щедрость на восторженную похвалу в адрес Трампа.
На встречу в Канаду приглашены 70 политических лидеров, это главы международных организаций и президенты разных стран, в том числе Австралии, Индии, Мексики, Украины. Общие ожидания от саммита публикует канадское издание The Globe and Mail: мировые лидеры будут вести себя с Трампом осторожно. Аналитики заявили: вряд ли все будут сидеть и вместе петь кумбайя, чудес не будет.
Фотогалерея
Последствия ответного удара Ирана по Израилю
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".