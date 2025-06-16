В Ростове доля нераспроданных квартир в новостройках составила 69,7%

В новостройках Ростова-на-Дону распродают все меньше квартир. По итогам мая этого года покупателей не нашли для 69,7% квартир, что на 8% больше показателей годом ранее. Об этом сообщает domostroydon.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что из 3,3 млн кв. м. жилья в новостройках Ростова покупателей не нашли для 2,3 млн кв. м. Так, в мае прошлого года нераспроданными остались 1,7 млн кв. м при общем объеме 2,8 млн кв. м.

Сложнее всего продать жилье в сегменте комфорт-класса: из 44,9 тыс. квартир этой категории не продано 31,7 тыс. В сегменте «стандарт» нераспроданными остались 16,3 тыс. квартир из 23,3 тыс. имеющихся. В бизнес-классе чуть более 1,1 тыс. в каждой категории, а в элитном сегменте — из 830 квартир не смогли продать 506.

Вместе с тем эксперты отмечают резкое снижение динамики продаж. В мае на одну новостройку в среднем приходилось 7,7 проданных квартир против 9,5 в апреле и 18,5 квартир в мае прошлого года.

Мария Хоперская