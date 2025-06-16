В Пензе до 2030 года появятся еще четыре поликлиники

В Пензе хотят построить еще четыре поликлиники. Ожидается, что они появятся в городе до 2030 года.

Указанные объекты возведут в рамках масштабного плана по развитию первичного звена здравоохранения в Пензенской области. Они откроются в микрорайонах ГПЗ, Дальнее Арбеково и Спутник. Речь идет о детских и взрослых поликлиниках.

При принятии решения о строительстве объектов учитывались данные о дефиците амбулаторно-поликлинических учреждений в этих районах. Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев отметил, что в планах также строительство новых корпусов в районных больницах Каменки, Ломова и Земетчино.

Павел Фролов