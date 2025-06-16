Участник забега в Домбае сорвался с ледника и погиб

В горах Домбая погиб участник забега Trail Running Energy Михаил Морозенко. Красноярский спортсмен сорвался с ледника на 12-м километре дистанции К100. Об этом сообщила участница турнира Татьяна Черушева. Трагедия произошла 13 июня.

На дистанции встречаются высоты от 1320 до 3168 м, маршрут также пересекает перевал Алибека. Протяженность забега — 100 км. По словам Черушевой, спортсмен пытался удержаться палкой во время падения, однако земля после морозной ночи была очень твердой, из-за чего спасти его было невозможно. «Миша был бойцом со стальным характером и в момент падения сделал все от него зависящее, чтобы уцелеть»,— отметила она в социальной сети «ВКонтакте».

По данным МЧС Карачаево-Черкесии, к месту ЧП направились 16 спасателей, пограничные службы и спецтехника. Спасательная операция по подъему тела прошла в сложных горных условиях и завершилась 16 июня. Из-за ухудшения погодных условий и гибели Морозенко организаторы решили прервать гонку, после чего отменили марафон «Домбай» и дистанцию CUCHUR на 30 км.