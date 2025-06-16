В Ярославле сократят 38% сотрудников четырех библиотек

В Ярославле в результате объединения четырех библиотек из 216 сотрудников учреждений сократят 83. Об этом сообщило Объединение организаций профсоюзов Ярославской области на своей странице ВКонтакте по итогам заседания президиума областной организации профсоюза работников культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная библиотека Н.А. Некрасова Фото: Ярославская областная библиотека Н.А. Некрасова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что к Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова присоединят областную библиотеку для молодежи имени А.А. Суркова, областную детскую библиотеку имени И.А. Крылова и областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих. Процесс завершат к 1 сентября.

Как сообщили в областной организации профсоюза, в результате объединения создадут единый библиотечный комплекс. Каждая библиотека будет именоваться «сектором». К настоящему моменту работники уже получили уведомления о реорганизации и сокращении. С сотрудников собирают резюме для дальнейшего собеседования по их возможному трудоустройству. Помимо этого, сотрудники также переживают за качество библиотечного дела и будущее библиотек.

«Эти и другие опасения библиотечных работников будут изложены в коллективных обращениях к руководству региона, профильному министерству и другим заинтересованным инстанциям»,— сообщили в профсоюзе.

Алла Чижова