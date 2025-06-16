В Ростове 32% жителей предпочитают отдыхать от работы целый месяц

В Ростове-на-Доне 32% опрошенных жителей предпочитают отпуск длиною в четыре недели. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование. Лишь 1% называют идеальным срок в 10 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным аналитиков 13% ростовчан уверены, что достаточно двух недель, а 17% выбирают три недели. Больше месяца мечтают отдыхать 26% жителей донской столице.

«Женщины чаще мужчин довольствуются двумя (15%) или тремя неделями (21%), тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели (34%) или еще более длительный отпуск (27%)»,— отмечают аналитики.

В выборке по возрастам, горожане до 35 лет в 18% случаев способны восстанавливает силы за две (18%) и в 20% — за три. Среди ростовчан от 35 до 45 лет больше тех, кому нужен месяц отпуска (34%) или дольше (28%).

Наталья Белоштейн