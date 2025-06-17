Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Казани в мае 2025 года составила 186 тыс. руб., что всего на 0,3% больше, чем в апреле. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на вторичное жилье в Казани в мае выросли на 0,3%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Цены на вторичное жилье в Казани в мае выросли на 0,3%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию платформы, рынок вторичного жилья в городе вошел в стадию стагнации: объем предложения снизился, но цены почти не изменились. Количество выставленных квартир за месяц уменьшилось на 3,4%. Медианная площадь выставленного объекта составила 48,4 кв. метра, а медианная цена квартиры — 8,7 млн руб.

По данным сервиса, схожая ситуация зафиксирована в девяти российских городах-миллионниках, где колебания цен на «вторичку» не превышали 0,5%. Лидером по росту цен стала Пермь (+2,2%), за ней следуют Москва (+1,5%) и Воронеж (+1%).

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что рынок жилья традиционно замирает летом, а дополнительным фактором неопределенности стало ожидание решений Центробанка по ключевой ставке. «Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку», — отметил он.

Анар Зейналов