Скончался заслуженный спасатель России Алексей Носков

Заслуженный спасатель РФ, первый руководитель Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС Алексей Носков ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Алексей Носков стоял у истоков создания спасательной службы в Адыгее и более 30 лет посвятил работе в этой системе. С 1981 года он возглавлял Каменномостский контрольно-спасательный отряд, позже — Адыгейскую областную КСС. В 1992 году был назначен руководителем республиканского оперативно-спасательного центра при Комиссии по чрезвычайным ситуациям Адыгеи.

До профессиональной карьеры в системе спасения Алексей Носков увлекался альпинизмом и участвовал в горных спасательных операциях как волонтер. Одной из самых трагических он называл эвакуацию группы туристов в районе горы Гузерипль в сентябре 1975 года, когда погибли 21 человек из 51. По мотивам тех событий позднее был снят художественный фильм.

В ведомстве подчеркнули, что именно благодаря людям, подобным Алексею Носкову, в стране и появилась современная поисково-спасательная служба.

Анна Гречко