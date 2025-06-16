В Магнитогорске экс-управляющего таксопарком осудили за мошенничество

Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновным 47-летнего местного жителя в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшего управляющего таксопарком, подделавшего подписи директора, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2023 году магнитогорец работал управляющим таксопарком в туристическом агентстве «Энфида-Тревел». Он ввел коллег в заблуждение и предложил им оформить права собственности на автомобили на физических лиц для приобретения более дешевого полиса ОСАГО. Для этого местный житель изготовил договоры купли-продажи и акты приема-передачи машин, где подделал подписи директора. Коллеги обратились в регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД УМВД России по региону, и в сведения о собственниках автомобилей внесли изменения, а позже транспортные средства продали. Так управляющий таксопарком похитил 16 машин, причинив компании ущерб в 13,3 млн руб.

В ходе предварительного следствия автомобили изъяли у новых собственников и вернули организации. Магнитогорца взяли под стражу в зале суда.

Виталина Ярховска