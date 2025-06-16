На Ставрополье 19 человек обвиняют в создании ОПГ и кибервымогательстве

Прокуратура Ставропольского края завершила расследование дела в отношении 19 участников ОПГ, которые более двух лет вымогали деньги у жителей России, угрожая распространить их интимные фотографии и переписку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемым предъявлены обвинения в создании и участии в организованной преступной группе, а также в вымогательстве под угрозой распространения компрометирующих сведений.

Следствие установило, что злоумышленники под фальшивыми именами вступали в переписку с гражданами из различных регионов страны через мессенджеры. Они получали от собеседников личные фотографии и видеоматериалы.

После этого преступники требовали денежные средства, угрожая опубликовать интимные снимки и сообщения в социальных сетях, а также отправить их родственникам и знакомым жертв.

Пострадавшие перевели на счета, контролируемые мошенниками, свыше 2,6 млн руб.

Николай Аксенов