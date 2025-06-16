Под Астраханью директор ООО похитил 2 млн бюджетных средств, возбуждено дело

В Астраханской области следствие возбудило в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 2 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, администрация Наримановского района заключила с ООО договоры на ремонт системы теплоснабжения на территории Нариманов. В ходе их исполнения фигурант похитил более 2 млн руб. бюджетных средств.

Следствие возбудило уголовное дело по материалам прокурорской проверки. Надзорное ведомство контролирует расследование.

Павел Фролов