Таможенники изъяли майнинг-системы в двух Toyota на границе с Абхазией

На российско-абхазской границе таможенные органы задержали два автомобиля Toyota, в которых было спрятано майнинг-оборудование в специально подготовленных укрытиях. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

На посту МАПП Адлер сотрудники остановили легковой автомобиль Toyota Crown Royal, направлявшийся в Абхазию. При осмотре с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса специалисты выявили подозрительные участки в конструкции автомобиля.

В ходе дальнейшего осмотра за задним пассажирским сиденьем и в багажном отделении была обнаружена специально созданная ниша, где находилось электронное оборудование: пять металлических коробок серого цвета с блоками питания. Эти устройства, вероятно, предназначены для добычи цифровой валюты, отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов.

Позже был остановлен второй автомобиль — Toyota Crown Athlete, также направлявшийся в Абхазию. В нем нашли аналогичное укрытие с пятью металлическими коробками и блоками питания.

Все электронные устройства и автомобили были изъяты. Образцы оборудования направлены на экспертизу. В связи с нарушением таможенного законодательства рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.

Мария Удовик