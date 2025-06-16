Северная железная дорога и «Национальная экологическая компания» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологии

Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и «Национальная экологическая компания» 11 июня в Ярославле заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали главный инженер СЖД Алексей Кошубаров и коммерческий директор ООО «НЭК» Вадим Сандраков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Соглашение позволит реализовать проекты, направленные на снижение экологической нагрузки деятельности железной дороги на окружающую среду. Речь идет об уменьшении объемов отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности ОАО «РЖД», мероприятиях для увеличения доли вторичных ресурсов для использования и утилизации.

Стороны будут создавать условия для организации раздельного накопления, транспортировки и передачи на утилизацию отходов производства и потребления, которые образуются на предприятиях железной дороги. Планируются совместные информационно-просветительские проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«На Северной железной дороге и в компании «РЖД» в целом планомерно реализуются проекты экологической направленности. Сегодня в производственный сфере актуальны такие мероприятия, как замена двигателей спецтехники на более экологичные, перевод котельных на новые виды топлива»,— рассказал главный инженер СЖД Алексей Кошубаров.

СЖД ежегодно снижает экологическую нагрузку на окружающую среду. Например, в прошлом году снижены выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на 1,3%, сбросы сточных вод на 3,9%, использование воды на 3,8%, улучшены и другие показатели. За 6 лет, в 2019-24 гг. на Северной железной дороге собрано и передано для переработки почти 600 тонн отходов. Данное направление будет развиваться, в том числе на основе подписанного соглашения.

«НЭК» перерабатывает большинство видов отходов, в том числе сложные виды, включая батарейки. Некоторые производственные линии являются единственными в стране»,— отметил коммерческий директор компании Вадим Сандраков.

Компания «НЭК» — одно из ведущих предприятий по сбору, вывозу, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов с различным классом опасности, имеет лицензии на вывоз, утилизацию и обезвреживание более 6000 видов отходов.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога