Telegraph: Украине придется искать замену военным поставкам США

Украина вынуждена будет искать альтернативные источники вооружений после сокращения помощи от США, сообщает The Daily Telegraph. Издание выделяет три возможных сценария пополнения арсеналов ВСУ.

По данным газеты, Киев может рассчитывать на прямые поставки от европейских стран, закупку американского оружия через ЕС или наращивание собственного производства при поддержке Европы. При этом отмечается, что без внешней помощи Украина не сможет обеспечить нужды армии.

Успех этих планов зависит от выполнения европейских обязательств по военной помощи, принятых в начале 2025 года. Однако, как отмечает Telegraph, Брюссель не всегда оперативно реализует обещанные инициативы.