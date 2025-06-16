Два российских банка завершили юридическое присоединение

ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ. С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Завершение интеграции РНКБ – не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 млн розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них», – сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Напомним, процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. Миграция более 2 млн розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет проходить до конца года. Уже состоялся автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ.