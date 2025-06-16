МИД Ирана: Тегеран придерживается договора о нераспространении ядерного оружия

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). При этом внешнеполитическое ведомство координируется с парламентом, который рассматривает законопроект о выходе Ирана из соглашения.

«Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии. Вот почему Иран всегда был глашатаем принципа "Ближний Восток, свободный от оружия массового поражения»,— сказал Эсмаил Багаи на пресс-конференциии.

Накануне стало известно, что межлис (однопалатный парламент) Ирана рассмотрит законопроект о выходе республики из ДНЯО в связи с израильскими атаки по иранским ядерным объектам. Несколько депутатов обратили внимание, что любой участник может выйти из соглашения, если связанные с ним исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы страны.

ДНЯО был подписан в 1968 году, его участниками является 191 государство, включая пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Договор обязывает ядерные государства не передавать это оружие и контроль над ним неядерным странам, а также не помогать в его производстве или приобретении. Неядерные страны-участницы обязались не производить ядерное оружие и не добиваться помощи для его создания или приобретения. В рамках ДНЯО создано Международное агентство по атомной энергии.

Лусине Баласян