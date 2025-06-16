Ростовская область вошла в число лидеров по смертности из-за некачественной воды

Плохое качество воды в Ростовской области могло привести к повышению смертности среди населения. Об этом свидетельствует федеральный отчет Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическому благополучию за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным исследования Ростовская область оказалась в числе российских лидеров по количеству смертей, связанных с разрушением систем пищеварения (в 13,2-23,5 случаях на 100 тыс.), кровообращения (в 5,1-13,9 1,82 случаях на 100 тыс.) и возникновением злокачественных образований (в 2,6-3,5 случая на 100 тыс.)

Помимо смертности, некачественная воды повлияла и на рост заболеваемости органов мочеполовой системы среди жителей региона — от 694,7 до 943,1 случаев на 100 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Роспотребнадзор зафиксировал значительное ухудшение качества воды в водоемах Ростовской области. Наиболее критическая ситуация сложилась в Азове, где все 100% проб не соответствуют санитарно-химическим нормативам.

Наталья Белоштейн