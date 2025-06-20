Ребалансировка ESG

Регулирование, стандартизация, как и практика устойчивого развития, гораздо живучее, чем может показаться. И у России есть еще возможности в нее вписаться, не теряя своей идентичности и не вычеркивая себя из глобальной повестки, убежден гендиректор международной группы RAEX Дмитрий Гришанков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На Западе, родине инициатив в области устойчивого развития, все отчетливее звучат доводы ESG-скептиков. Один президент США Дональд Трамп чего стоит. Возникает ощущение, что нас это веяние теперь минует и правильно, что мы не теряли ресурсы и время на эту дорогую затею. Похоже, что это иллюзии. Риск игнорирования повестки устойчивого развития может проявиться гораздо раньше, чем заметные последствия глобального потепления, уже в ближайшие годы — благодаря скучной и незаметной нефинансовой отчетности.

Стартом идеологической кампании устойчивого развития принято считать дискуссии Римского клуба 1968 года. Забота об окружающей среде и благосостоянии людей, будущих поколениях — просто невозможно представить более благородной цели. С тех пор прошло много сотен только международных мегафорумов, выполнено несчетное число исследований. Сотни миллиардов долларов выделяются только по линии климатических соглашений COP. Триллионы долларов инвестиций обременены разного рода оговорками об устойчивости финансирования. Появились новые отрасли производства. Наивно ожидать, что столь масштабные вложения могут быть потеряны.

Процесс продолжается. За прошедшие десятилетия удалось существенно повлиять на менталитет населения. Согласно многочисленным международным исследованиям, люди готовы платить дороже за товары, произведенные «устойчивым бизнесом», инвесторы готовы больше рисковать, предпочитая «устойчивые активы».

Наверное, это пока не очень сильно затронуло Россию. Отчасти потому, что наши финансовые рынки не столь развиты. На слуху емкости для использованных батареек, фермерские магазины. Но все это пока вызывает скорее умиление, чем свидетельствует о развороте экономики.

А вот фактор участия в устойчивых международных цепочках поставок может проявиться уже в ближайшие годы. По разным оценкам, благодаря только регулированию, вводимому на Западе, уже в ближайшие годы сотни, а чуть позже тысячи компаний, которые находятся в цепочках поставок в страны, придерживающиеся концепции устойчивого развития (а это не только Запад, но и Китай, Индия, Бразилия и др.), вынуждены будут доказывать свою устойчивость.

На цепочки закупок нужно обратить внимание именно сейчас. Еще пару лет назад любой интересующийся нефинансовой отчетностью знал, что существует множество число ее стандартов: GRI, SASB, TCFD, CDP, IR и др. С одной стороны, это создавало огромные проблемы: наиболее активные компании, чтобы угодить инвесторам и партнерам, делали по пять-шесть годовых отчетов в соответствии с разными стандартами. С другой — разнообразие требований дает пространство для маневра и, по сути, возможность не соблюдать ни одно из них.

Однако с 2022 года пошел динамичный процесс объединения стандартов и их консолидации в рамках стандарта IFRS (МСФО). В отличие от остальных стандартов, IFRS предусматривает связь между финансовой отчетностью и нефинансовой, а также консолидирует оценки в рамках холдинга, причем с учетом деятельности его поставщиков. И главное: держатели остальных стандартов либо согласились, что их стандарты станут составной частью IFRS (например, как SASB, TCFD), либо гармонизируются с IFRS (как GRI).

Сегодня о присоединении к стандарту заявили более 40 юрисдикций (включая Китай, Индию, ЕС — как единая юрисдикция и др.). Предусматривается, что стандарты нефинансовой отчетности IFRS начнут применяться с 2024 года (первые отчеты появятся в 2025 году по итогам 2024-го), а к 2027–2028 годам они должны охватить весь крупный и значительную часть среднего бизнеса.

Текущий откат в регулировании ESG предполагает лишь небольшие послабления: по срокам, требованиям, но никак не смену доктрины и, главное, инструмента ее реализации. В России нефинансовая отчетность мало того что непопулярна, но даже те сотня-полторы компаний, которые публикуют отчетность, похоже, не в курсе новых веяний. Согласно проведенному в конце прошлого года агентством АКРА опросу бизнеса в России при подготовке отчета в этом году, компании планируют опираться на GRI, SASB, TCFD, а IFRS лишь на пятом месте по популярности.

Мы, к сожалению, не смогли участвовать в выработке новых стандартов, они созданы без нашего участия и не под нас. Мы пока мало готовы к новым правилам, которые если не в этом году, то в ближайшие несколько лет будут применять наши партнеры. В то же время, как утверждает советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, у каждой страны свой образ устойчивого развития и единого идеала быть не может.

В этом смысле для международного взаимодействия возможен смешанный подход, оценки которого основаны на двух составляющих. Первая — на основе национальной специфики. Наиболее продвинут в этом смысле проект ЭКГ. Во-первых, он охватывает все хозяйствующие субъекты России и имеет огромную воспитательную роль. Во-вторых, его критерии могут показаться наивными, но они исходят из нашей специфики: и национальных целей, и доступной информации. Ну а вторая составляющая — классическая оценка на основе стандартов IFRS. Которые, кстати, подразумевают адаптацию к стране.