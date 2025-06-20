Россия осваивает ответственные вложения

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин рассуждает о том, как развиваются регулирование и возможности инвестиций в устойчивое развитие России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ответственное инвестирование — желание частных и институциональных инвесторов вкладывать средства в компании, которые осознанно подходят к проблемам экологии и общества, внимательно относятся к углеродному следу своей деятельности и демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления. Если такие компании получают дисконт на процент купона по выпущенным долговым обязательствам, это не благотворительность, а бонус за меньшую рискованность и большую этичность таких вложений.

С каждым годом все большему числу инвесторов интересны вложения не в компанию, а непосредственно в социально и экологически значимые проекты. Мы это почувствовали, когда размещали на маркетплейсе «Финуслуги» зеленые народные облигации Москвы. Они выпускались для финансирования проекта по замене дизельных автобусов на электробусы и были очень быстро раскуплены. Те, кто не успел купить бумаги, писали нам и спрашивали, когда ждать новых размещений.

Формирующийся рынок

Потребность в создании национальной системы для финансирования проектов, которые оказывают положительное влияние на климат и экологию, возникла в 2020 году. Тогда российские эмитенты активно пользовались международными стандартами, которые зачастую не учитывали специфику российской экономики.

Но сегодня в России действуют национальные таксономии для зеленых и социальных проектов с четкими критериями и требованиями к верификации инструментов такого финансирования. Для него еще в августе 2019 года Московская биржа запустила Сектор устойчивого развития (СУР). На конец 2024-го объем средств, привлеченных эмитентами отраслевых облигаций, составил 417,6 млрд руб. Большая часть этого объема — зеленые облигации.

В структура сектора — облигации устойчивого развития (зеленые, социальные и облигации устойчивого развития), облигации, связанные с целями устойчивого развития (ЦУР) (климатического перехода и связанные с ЦУР), облигации под национальные и адаптационные проекты. В 2024 году также была введена маркировка облигаций, включенных в СУР. Так, к краткому наименованию инструмента добавилось буквенное обозначение «S» — «sustainability» (англ. «устойчивость»), которое отображается в том числе в приложениях брокеров. С 2021-го маркетплейс «Финуслуги» размещает народные облигации для физлиц, где эмитентами выступали в том числе субъекты РФ, а привлеченные средства направлялись на зеленые, социальные и инфраструктурные проекты, к примеру на развитие и благоустройство регионов.

Народные облигации Москвы на «Финуслугах» были верифицированы на соответствие принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала. Выпуск признан ООН: в ноябре 2024 года эксперты UN-Habitat включили этот проект в приложение к докладу World Cities Report как одну из 25 лучших мировых практик по борьбе с изменением климата.

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Новые ориентиры

Среди первостепенных причин активного роста рынка ESG-облигаций в России до 2022 года — спрос на них со стороны западных институциональных инвесторов и активное развитие нормативной базы. Рекордным по объему размещений в Секторе устойчивого развития стал 2021-й, когда за год показатель увеличился в 15 раз, с 11,5 млрд до 169 млрд руб.

Сегодня же российский рынок ценных бумаг, как и его часть, нацеленная на устойчивое развитие (подробнее см. «Ъ-Review» от 1 апреля), претерпели глобальные трансформации: ориентиры сместились от международных институциональных инвесторов к частным инвесторам внутри страны, которые завладели существенной долей в объеме торгов на бирже. Поэтому впредь наибольший спрос будут иметь не просто социально значимые, а доступные проекты, реализация которых будет касаться широкого круга граждан.

Так, кроме зеленого выпуска Москвы спросом на «Финуслугах» пользовались облигации Калининградской области, выпущенные для развития и благоустройства инфраструктуры, финансирования социально значимых объектов. Деньги направлялись на благоустройство набережной и парка «Русская Голландия» в городе Полесске, благоустройство парка Света в городе Гурьевске, рекультивацию свалок и т. д. В облигации области инвестировали средства более 3 тыс. физлиц. Народные облигации Томской области, средства от размещения которых направлены на создание мусоросортировочного комплекса, физлица раскупили за две недели. Бумаги приобрели свыше 2,7 тыс. инвесторов из 83 регионов России.

На маркетплейсе размещено и два закрытых выпуска корпораций для своих сотрудников в рамках программы повышения мотивации (Employee Value Proposition). Такая концепция все чаще используется для развития финансовой грамотности персонала и программами его привлечения и удержания.

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Дальше — предметнее

В перспективе мы можем увидеть, как частные и институциональные инвесторы будут чаще отказываться от инвестиций в проекты, не соответствующие стандартам ESG. Например, исключать из портфеля бумаги табачных компаний и производителей оружия. Кто-то может фокусироваться на вложениях в конкретные секторы: в экологически чистые технологии или здравоохранение, а также в проекты, поддерживающие регионы.

На зарубежных рынках уже существуют классификации стратегий отбора. Например, по версии бизнес-ассоциации US SIF ESG-принципы в управлении активами могут содержать такие компоненты. «Позитивный» скрининг — инвестиции в отрасли, компании и проекты, демонстрирующие лучшие ESG-показатели по сравнению с конкурентами, включая отказ от компаний, не достигших нужных пороговых показателей в том или ином аспекте. «Негативный» скрининг — отказ от инвестиций в секторы и компании, деятельность которых оказывает неоднозначное влияние на экологию и общество. ESG-интеграция — систематический и подробный учет ESG-факторов в финансовом анализе. Социально преобразующие инвестиции — адресные вложения в проекты, направленные на решение тех или иных социальных и экологических проблем. Инвестиции в устойчивое развитие — отбор активов инвестфондами по критериям устойчивого развития.

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Для того чтобы российские инвесторы могли позволить себе выбирать эмитентов в соответствии с этическими стандартами и приверженностью принципам устойчивого развития, количество и разнообразие соответствующих инструментов на отечественном рынке должно существенно вырасти. Пока появление новых выпусков ограничено отсутствием стимулов, высокими ставками и допрасходами для эмитентов на верификацию облигаций.

По оценкам АКРА, в 2025 году объем эмиссии ESG-облигаций в России может составить 50–100 млрд руб., а список эмитентов будет преимущественно ограничен институтами развития, компаниями с госучастием и аффилированными структурами. На наш взгляд, итоговый результат будет зависеть от монетарной политики, внешних шоков и новых стимулирующих рынок инициатив государства и Банка России.

В основных направлениях развития финансового рынка на 2025–2027 годы ЦБ ESG — один из ключевых приоритетов. Регулятор указывает, что продолжит совершенствовать инфраструктуру и инструменты устойчивого развития; совершенствовать подходы к верификации, а также развивать принципы интеграции учета ESG-факторов в бизнес-стратегии, корпоративное управление и риск-менеджмент организаций с учетом национальных приоритетов и опыта дружественных стран; планирует заложить основы отчетности в области устойчивого развития для эмитентов; продолжит работу по сближению подходов к регулированию финансирования в области устойчивого развития с дружественными странами в части раскрытия информации об устойчивом развитии и определения особенностей климатического финансирования; рассмотрит вопрос стимулирования рынка финансирования устойчивого развития и повышения заинтересованности его участников. Регулятор также намерен проработать стимулирующее банковское регулирование для проектов устойчивого развития по аналогии с проектами технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. ЦБ отмечает, что развитию этого рынка могут способствовать и налоговые льготы — как для организаций, выпускающих инструменты финансирования устойчивого развития, так и для инвесторов в такие инструменты, а также механизмы субсидий и госгарантий.

Тенденция к переориентации российского бизнеса на новые рынки, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжит стимулировать компании адаптироваться к особенностям местного регулирования и включать принципы ESG в стратегию и операционную деятельность.