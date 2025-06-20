Люди не верят, запутались и ищут заботы

86% людей в России ждут от бизнеса социальных и экологических инициатив. Но чем громче звучат ESG-обещания, тем явственнее недоверие к ним. В 2025 году публичных деклараций недостаточно. Чтобы быть услышанным, бизнесу нужно говорить не о себе, а о жизни конкретного человека с его тревогами и заботами. В актуальных исследованиях Edelman, Ipsos, Sustainable Brands, E+ Change, НАФИ и ВЦИОМа Екатерина Колчанова и Александр Титов из бюро партнерств «Теперь так» искали главные общественные и потребительские тренды, которые следует учитывать компаниям. Не столько для отчетности, сколько для выживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Кризис доверия

По данным исследований Edelman, которые опросили 33 тыс. респондентов из 28 стран (не включают Россию), в 2025 году доверие к правительству, медиа и компаниям снизилось до минимума за три года. Хотя аудитория считает бизнес самым компетентным и этичным общественным институтом, лояльность и к нему быстро тает. Люди не видят реального участия компаний в решении мировых проблем: от изменения климата до неравенства. Обострение экономической ситуации только усиливает это ощущение. 80% респондентов считают, что для преодоления кризиса работодатели должны искать решения вместе с сотрудниками. Бизнесу следует объединять в своих проектах потребителей, правительства, СМИ и некоммерческие организации, вторят аналитики. Только так удастся укрепить доверие.

К похожим выводам пришли маркетологи Ipsos. Они опросили свыше 10 тыс. потребителей в 15 странах (России и в этой выборке нет). Исследователи выяснили, что экологический кризис волнует всех без исключения. По другим вопросам устойчивого развития, включая роль женщин в обществе, позиции различаются.

Чтобы объединить аудиторию, компаниям необходимо пересмотреть подход к маркетингу, заключают в Ipsos. Прежде всего — избавиться от стереотипов. Например, что зумеры лучше других подкованы в вопросах охраны окружающей среды. В действительности же многие юноши и девушки равнодушны к экологии. А вот миллениалы (люди старше 35 лет) хорошо осведомлены о практиках защиты природы и нередко бойкотируют компании, если те не соответствуют ожиданиям. Скептики же представляют ценный актив — они готовы платить за устойчивые товары больше, чем миллениалы. Маркетологи советуют объединять аудиторию вокруг борьбы с экологическим кризисом и деликатно работать с социальными темами. Ключ к успеху — инструкции, сервисы и коммуникационные проекты, которые дадут почувствовать потребителям, что они вносят вклад в решение глобальных проблем, не жертвуя слишком многим.

Просвещение играет особенно важную роль. Потребители запутались в повестке устойчивого развития, утверждают в совместном исследовании Sustainable Brands и Ipsos. 68% опрошенных американцев затрудняются выбрать, на какой проблеме сфокусироваться. Половина респондентов (53%) признает одинаковую важность борьбы с загрязнением планеты и неравенством, 29% заявляют о приоритете общественных целей. При этом у американцев популярны экологические практики: сокращение пищевых отходов, сбережение воды и электроэнергии, покупка товаров с вторсырьем в составе, аренда и шеринг вещей. Социальные практики, связанные с экономической инклюзией и поддержкой женщин, распространены гораздо меньше.

75% американцев ожидают от компаний решительных действий в области устойчивого развития. Бренды могут помочь потребителям совершать более осознанный выбор благодаря просвещению и расширению возможностей участия в социальных и экологических проектах, уверяют аналитики. Это позволит не только удержать лояльную аудиторию, но и привлечь новую. В США 60% потребителей уже поддерживают компании, которые реализуют устойчивые инициативы. По данным E+ Change, в России 64% покупателей приобретают товары и услуги у ответственных брендов. Тот, кто это не учитывает, рискует потерять долю рынка. За устойчивой продукцией к конкурентам готовы уйти 52% американских и 59% российских потребителей.

Человекоцентричность — фокус в России

Эмпатия становится новым трендом. 60% опрошенных россиян нуждаются в заботе и в том, чтобы заботиться о других, говорится в исследовании Ipsos. С 2021 года в интернете выросло число запросов со словами «поддержка» (с 2,2 млн до 2,8 млн в месяц), «эмоции» (с 628 тыс. до 696 тыс.) и «эмпатия» (со 121 тыс. до 165 тыс.). «Забота» держится в топе со среднемесячным значением 400 тыс. сообщений. Эмпатия важнее экономии, а поддержка нужна не меньше скидок, заключают аналитики. Забота возвращается сторицей: около 40% респондентов выразили готовность покупать больше у компаний, которые проявляют ее к людям и планете. Особенно лояльны к ответственным брендам зумеры и миллениалы. В обществе увеличилась доля людей с соперничающим психотипом (с 32% до 39% в 2024-м), но сократилось число тех, кто нацелен на сотрудничество (с 30% до 22%). Впрочем, забота нужна всем.

Реагируя на этот запрос, бренды берут людей под опеку. Торговые сети развивают традиции добрососедства. Магазины становятся местом, где сотрудники, жители и волонтеры реализуют социальные инициативы. 59% респондентов признались, что такая практика делает бренд «человечным». В свою очередь, банки предлагают перевести кешбэк благотворительным фондам. 45% опрошенных назвали такие компании проявляющими «заботу о людях».

Человекоцентричность прокладывает путь к сердцам не только потребителей, но и сотрудников. Нематериальные факторы мотивации приобретают все большую значимость, отмечают эксперты Ipsos. Так, зумерам важны драйв в работе и дружелюбная атмосфера. Миллениалы наряду с доброжелательностью ценят комфортное рабочее пространство. Старшим поколениям необходимо разделять общие ценности с работодателем и получать признание. Половина респондентов (52%) отметила важность внедрения нейросетей — не хайпа ради, а в целях экономии времени и ресурсов. Потребители двумя руками голосуют за корпоративные детские сады и трудоустройство людей с инвалидностью. 80% и 79% опрошенных соответственно назвали компании с такими практиками «человечными».

Человекоцентричность признана мегатрендом в исследовании НАФИ. Люди находятся в поиске новых ценностей и чувства общности, переосмысливают понятие «успех». Усталость от тревоги и стресса заставляет искать «тихие гавани» — возрастает доверие к организациям, которые создают атмосферу спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. В цене индивидуальный подход, эмпатия и помощь в решении проблем. Потребители ожидают качественного обслуживания в круглосуточном режиме. Сами же учатся жить экологично: сортируют отходы, отказываются от избыточного потребления. И ждут того же от компаний. Сотрудники больше не готовы мириться с высокой нагрузкой. Они хотят баланса работы и личной жизни. Искусственный интеллект и дополненная реальность стали неотъемлемой частью человекоцентричной корпоративной культуры и клиентского сервиса. Однако технологии должны выступать в роли помощника, а не замены людей, подчеркивают аналитики.

Впрочем, человекоцентричность не только про людей, как может показаться на первый взгляд. Речь о создании комфортной среды. Она невозможна без природы. Опросы говорят, что в сознании потребителей темы общества и природы тесно связаны. По мнению россиян, ответственная компания должна сокращать негативное влияние на окружающую среду (64% ответов респондентов), предоставлять качественные товары и услуги (56%), заботиться о персонале (42%), отмечается в исследовании E+ Change. 86% покупателей ожидают от бизнеса социальных и экологических инициатив. Только за 2024 год показатель прибавил 9 п. п. Потребители стали уделять больше внимания товарам, которые произведены из экологически чистых материалов (рост на 8 п. п., 27% респондентов покупали такие товары) и с соблюдением этических норм (рост на 7 п. п., до 22%).

Как и американцы, россияне больше сосредоточены на экологических практиках. По данным ВЦИОМа, люди берегут энергию (74%), участвуют в субботниках и благоустройстве территорий (60%), экономят воду (58%), придерживаются рационального потребления (57%), сортируют отходы (44%). Каждый третий инициирует или поддерживает местные экологические инициативы. Социальные практики распространены гораздо меньше. Согласно Росиндексу, за 2024 год доля тех, кто регулярно жертвует деньги на благотворительность, выросла с 17% до 18%, а тех, кто считает себя волонтером,— с 11% до 12%.

Исследование бюро партнерств «Теперь так» также подтвердило перекос в сторону экологических инициатив. По всей стране мы обнаружили 195 проектов устойчивого развития. 60% из них посвящено природоохранным темам, социальным — всего 17%. Впрочем, главный вывод, который нам удалось сделать: многие проекты остаются незамеченными аудиторией.

Так, наибольшее выражение в инициативах получили ЦУР 12 (Ответственное производство и потребление), 15 (Сохранение экосистем суши), 11 (Устойчивые города и населенные пункты). В свою очередь, пользователи соцсетей чаще всего обсуждают ЦУР 12, 3 (Здоровье и благополучие), 4 (Качественное образование), 2 (Борьба с голодом) и 9 (Индустриализация, инновации и инфраструктура). Совпадение лишь по одной цели. Люди интересуются проектами на близкие и понятные каждому темы. Впрочем, это не значит, что нужно избегать сложных вопросов. Достучаться до аудитории поможет качественный выбор тем, способов и форматов коммуникации. Вовлечь аудиторию в социально-экологические проекты позволяют игровые механики: квесты, онлайн-тесты, квизы и марафоны.

Огромный круг вопросов устойчивого развития остался и вовсе за рамками внимания как авторов инициатив, так и потребителей. В России недостает проектов защиты прав женщин, борьбы с неравенством, сохранения чистоты рек, водоемов и морей. Такие инициативы могут не только привлечь аудиторию новизной, но и реализовать скрытый экономический потенциал.

Стратегия

Забота о людях и природе перестала быть модным трендом и превратилась в неизбежность для любой компании, которая дорожит своей репутацией и думает о рыночных перспективах. Бизнесу необходимо преодолевать кризис доверия. Компаниям стоит признать тревоги и ожидания аудитории. Приукрашивать реальность декларациями и пустыми обещаниями больше не получится. Пришло время переходить к осознанным действиям, брать ответственность на себя, а не перекладывать ее на потребителя. Транслировать заботу в товарах, сервисах, коммуникации. Сегодня это почти что вопрос выживания.