На сочинских трассах усилили меры из-за непогоды

В Сочи в связи с ухудшением погодных условий дорожные службы перешли на усиленный режим работы. На ряде участков трасс А-147 и А-149 задействована дополнительная техника, организовано дежурство рабочих бригад для оперативного реагирования и обеспечения безопасного проезда, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

На участке трассы А-147 с 0-го по 80-й км работает 15 дорожных рабочих. В распоряжении бригад находятся два погрузчика, два самосвала «КамАЗ», один газон и две газели. На участке с 80-го по 164-й км привлечены 20 человек и техника: один газон, один погрузчик, одна комбинированная дорожная машина, один самосвал и три газели. В районе с 164-го по 198-й км трассы, в том числе дублер и обход, дежурит еще 15 специалистов с четырьмя газелями, двумя поливочными бочками, погрузчиком и специализированной уборочной техникой.

На отрезке трассы А-147 от 198-го до 212-го км, который охватывает направление Адлер — Веселое, на дежурстве находятся семь дорожных рабочих. Здесь задействованы одна бочка, одна комбинированная машина и один автомобиль «ГАЗ».

На скоростном направлении трассы А-149 работают девять человек и техника: четыре погрузчика, две бочки, самосвал и автомобиль «Газель». На участке А-149 в районе Кепша дежурит еще семь специалистов с двумя самосвалами, газелью и погрузчиком.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночное время на участке Адлер — Веселое трассы А-147 произошло кратковременное подтопление из-за сильных дождей. На 132-м км в районе Глубокой Щели камни обрушились на дорогу.

Мария Удовик