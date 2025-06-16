Надежность электроснабжения в праздничные дни была под круглосуточным контролем персонала «Россети Новосибирск»

Пока жители столицы Сибири отдыхали и отмечали национальный праздник День России, новосибирские энергетики не прекращали свою работу ни на минуту и в любой момент были готовы отреагировать на любую нештатную ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Еще накануне праздников силы и средства «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») были приведены на усиленное круглосуточное дежурство, а за работой ключевых электросетевых объектов осуществлялся постоянный контроль. На страже надежного электроснабжения жителей региона находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники, 12 резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

При этом в течение выходных и праздничных дней оперативная обстановка осложнялась нестабильными погодными условиями. Сибирское лето то пугало аномальной жарой, то сменялось ливнями и грозами с порывистым ветром. Наряду с погодными факторами в отдельных районах области был установлен высокий уровень пожароопасности 4 класса.

Все эти события стали причиной ряда локальных отключений электроснабжения, но бригады «Россети Новосибирск» оперативно восстанавливали электроснабжение населения и объектов инфраструктуры. Благодаря слаженной работе и ответственному подходу энергетиков удалось избежать длительных массовых отключений в течение праздничных дней.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»