ESG возвращается к основам

Последние четыре года профессиональное сообщество инвесторов, аналитиков, специалистов по отчетности и устойчивому развитию с интересом наблюдает за «приливами» и «отливами» идей, связанных с обязательной нефинансовой отчетностью. Вслед за масштабным введением обязательств готовить и публиковать такую отчетность во многих юрисдикциях наступил период столь же масштабного ее упрощения, снижения числа компаний, попадающих под регулирование, и сдвига обязательного раскрытия ESG-информации «вправо». Владимир Горчаков из АКРА разбирался с тем, почему на самом деле это произошло и что это значит для российских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Шаг вперед, два назад

Наиболее обсуждаемый сегодня пример смягчения корпоративного ESG-регулирования — это пакет поправок Европейской комиссии под названием Simplification Omnibus, принятый под влиянием давления европейского бизнеса и отдельных политических блоков внутри ЕС. Важно понимать, о каких масштабах «прилива» и «отлива» регулирования идет речь.

Ключевым документом в отношении нефинансовой отчетности ЕС является Директива о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (The Corporate Sustainability Reporting Directive; CSRD), вступившая в силу в январе 2023 года. В исходной версии под ее действие попадали компании со штатом не менее 250 сотрудников, оборотом от €50 млн или активами на €25 млн и выше. Предполагалось, что с 2026 года директива распространится на субъекты малого и среднего предпринимательства, а также на иностранные компании со значительным объемом бизнеса в ЕС. Даже на первом этапе под CSRD попадали десятки тысяч компаний, в том числе непубличных, без какого-либо опыта в подготовке отчетности об устойчивом развитии.

Внедрение Omnibus, по разным оценкам, сократит охват отчитывающихся субъектов до 80% от исходного числа. При этом предполагается повысить порог численности сотрудников отчитывающихся компаний до 1 тыс. человек; временно отказаться от отраслевых стандартов, но сосредоточиться на принципах проверки достоверности. Кроме того, предлагается гармонизация с другими законодательным актами стран ЕС и международными стандартами, а также значительное сокращение числа раскрываемых показателей (приоритетными остаются количественные метрики раскрытия). Последние два пункта особенно интересны в контексте процессов, происходящих с российскими стандартами нефинансовой отчетности. В частности, разработка при участии Банка России ограниченного, но обязательного к раскрытию набора количественных метрик, который был выработан на основе международных и национальных стандартов отчетности. Согласно ожиданиям АКРА, такой обязательный набор на российском рынке появится уже в 2025 году.

Еще один важный документ, затронутый Omnibus,— это Директива о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (Corporate sustainability due diligence directive; CSDDD), которая изначально была рассчитана на крупные компании и холдинги и косвенно затрагивала бы всю их цепочку поставщиков, в том числе за пределами ЕС. Компании, попадавшие под действие CSDDD, должны были проводить внутренний аудит своих подрядчиков и поставщиков услуг, тем самым распространяя практики устойчивого развития по всей цепочке создания добавленной стоимости. Omnibus сдвинул сроки внедрения документа «вправо», из области контроля были исключены субподрядчики, а периодичность проверки увеличена с ежегодной до раз в пять лет. Аналогичные тенденции происходят и на уровне национальных правительств ЕС.

Европейская служба банковского надзора (European Banking Authority; EBA), в свою очередь, объявила о выпуске новых предлагаемых поправок к требованиям раскрытия информации в рамках третьего пакета для банков, включая упрощения и разъяснения относительно отчетности, связанной с рисками ESG, особенно для малых и средних банков. EBA заявила, что ее новые предложения соответствуют инициативам Европейской комиссии по упрощению отчетности в области устойчивого развития, таким как пакет комиссии Omnibus.

Подобный откат регулирования происходит и за пределами ЕС. В апреле канадский регулятор финансового рынка Canadian Securities Administrators сообщил, что берет паузу в разработке обязательных требований раскрытия ESG-информации, а также разработке поправок к действующим правилам в области разнообразия. Регулятор сообщил, что обновляет свой подход в целях поддержки канадских рынков и эмитентов в контексте их адаптации «к последним событиям в США и во всем мире».

SEBI (Securities and Exchange Board of India) — индийский регулятор рынка ценных бумаг — весной текущего года объявил о пересмотре требований к ESG-отчетности для публичных компаний. Особенно к раскрытию цепочек поставок, которое уже несколько раз откладывали из-за жалоб бизнеса на избыточную сложность. Интересна в этом плане цитата руководителя SEBI Тухина Канта Панди. «Раскрытие информации должно быть честным, и должна быть возможность (точного.— “Ъ”) измерения. Потому что, если раскрытие будет только на бумаге или, хуже того, неправдивым, это создаст только новый набор проблем»,— заявил глава SEBI.

Шашечки или устойчивость?

В своем актуальном докладе «Инициативы по устойчивому развитию для ответственного ведения бизнеса» Организация сотрудничества и экономического развития (Organization for Economic Cooperation and Development; OECD) резюмирует указанные выше тренды и приходит к отчасти парадоксальному выводу: компании по-разному адаптируются к нарастающему регуляторному давлению, что приводит их к завышенным и порой противоречивым ожиданиям и путанице в понимании того, что такие инициативы делают и чего не делают и какую роль они должны и не должны играть в обеспечении должной осмотрительности.

Для многих секторов экономики и стран обязательные требования ESG-отчетности оказались преждевременными, поскольку компании не готовы к полноценной имплементации повестки устойчивого развития в свою операционную деятельность. Данные OECD и Global Study on E&C Program Maturity OECD фиксируют, что, несмотря на усилия, компании в OECD по-разному внедряют ESG-инициативы — часто поверхностно, без системного подхода. Большинство практик не достигают ожидаемых результатов ни в управлении рисками, ни в финансовой эффективности. Исследование Global Study on E&C Program Maturity 2025 показывает: менее 20% компаний в мире имеют зрелые программы комплаенса, способные интегрировать ESG. Основные проблемы, на которые указывают авторы исследования,— недостаток ресурсов, размытость ролей, слабая культура комплаенса, отсутствие системного мониторинга и оценки. Часто ESG-программы выглядят как набор формальных действий, а не реальные инструменты управления.

В результате происходит диссонанс между обещаниями компаний и реальными изменениями — это снижает доверие инвесторов и общества. Завышенные ожидания порождают давление на бизнес, который не всегда готов к глубоким преобразованиям. В некоторых случаях появляется эффект «зеленого камуфляжа»: компании отчитываются, но не меняют практики, а отсутствие четкого понимания ролей в управлении ESG приводит к конфликтам и внутренним противоречиями. Если принимать во внимание указанные причины, то получается, что откат во внедрении обязательной ESG-отчетности — это не отмена принципов, а попытка дать время на качественную адаптацию компаний.

Ужесточение ESG-регулирования логично с точки зрения глобальных вызовов, но без зрелых корпоративных практик оно рискует стать формальностью или галочкой. Откат в регулировании может стать стратегическим решением, позволяющим бизнесу осознанно и качественно адаптироваться. Важно не снижать планку, а дать компаниям инструменты и время для эффективной трансформации. Без проникновения культуры устойчивого развития и работы с ESG-данными, понимания ценности внутри компаний любые попытки навязывания каких-то стандартов будут восприниматься как очередная регуляторная игрушка.

Уроки для российского бизнеса и регуляторов

Какие уроки из этих процессов могут извлечь российский бизнес, регуляторы и профессиональное сообщество? Если сравнивать тенденции в России и мире, то нам в России пока, собственно, некуда откатываться. Единственное, по сути, обязательное на текущий момент раскрытие нефинансовой отчетности существует на Московской бирже в виде правил листинга (эмитенты акций первого и второго КС) и раскрытие информации эмитентами зеленых (социальных) и устойчивых облигаций в рамках отчетов эмитентов и отчетов о целевом использовании денежных средств. В первом случае была выбрана максимально осторожная рамка, во втором — относительно детальная отчетность, которая, возможно, и отпугивает часть потенциальных эмитентов сектора устойчивого развития.

Решение о введении обязательной нефинансовой отчетности для компаний, принятое Московской биржей для компаний первого и второго котировальных списков в 2024 году, без отсылки на какие-либо стандарты и четкие инструкции, позволяет компаниям адаптироваться к этим требованиям постепенно и выработать для себя подходящий формат и способ раскрытия информации, удовлетворяющие потребностям самой компании, ее акционеров и широкого круга заинтересованных сторон. Более того, компании, впервые публикующие такую отчетность, имеют шансы делать это не для галочки регулятора, а для реального экономического и финансового эффекта.

При совершенно разном масштабе раскрытия (пара сотен компаний в России против нескольких десятков тысяч в мире) практики нефинансовой отчетности и в России, и в мире проходят в чем-то схожие этапы трансформации.

В конце апреля АКРА, Московская биржа и комитет по интегрированной отчетности провели круглый стол «ESG-отчетность российских компаний в 2025 году», посвященный настоящему и будущему нефинансовой отчетности в России. По итогам круглого стола были сформулированы ключевые вопросы, которые стоят перед профессиональными участниками российского рынка ESG-отчетности: 1) Увязка ESG-данных с показателями операционной эффективности; 2) Развитие более эффективных каналов донесения информации о компаниях разным группам заинтересованных сторон (включая отчетность эмитентов и годовые отчеты); 3) Адаптация нефинансовой информации под потребности инвесторов в широком смысле слова (включая банки, пенсионные фонды, аналитиков фондового рынка и др.); 4) Формирование спроса на ESG-данные с точки зрения инвесторов (в первую очередь институциональных); 5) Изменение структуры и формата оценок, связанных с устойчивым развитием, применительно к финансовым инструментам и компаниям; 6) Воспитание культуры работы пользователей с нефинансовой отчетностью и ESG-данными.

Отчасти все эти задачи актуальны и для мирового рынка нефинансовой отчетности. Из красивой картинки, сделанной по канонам международных стандартов и по заветам местных регуляторов, отчетность должна стать неотъемлемой частью системы управления компании и инструментов повышения ее стоимости в глазах акционеров, инвесторов и разных групп заинтересованных сторон.