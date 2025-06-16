30 человек самостоятельно эвакуировались после возгорания электросушилки в ИГМА

Произошел пожар в Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА): в раздевалке спортивного зала загорелось настенная электросушилка для рук, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в ведомство около 10.20.

30 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросушилке.