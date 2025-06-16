Удмуртского бизнесмена задержали по делу о незаконной миграции 105 иностранцев

В Удмуртии задержан директор коммерческой организации, заключивший 105 трудовых договоров с мигрантами, сообщает УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконного пребывания иностранцев (ст. 322.1 УК РФ). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Предприниматель заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Эти документы необходимы мигрантам для пребывания и осуществления трудовой деятельности в России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.