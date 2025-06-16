В Челябинскую область не пропустили две машины с овощами из Казахстана

На автомобильном пункте пропуска в Челябинской области не допустили к проезду две машины с овощами из Казахстана. Общий вес продукции составлял 6,5 т., сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы остановили машины в прошедшие выходные и праздничные дни на пункте «Бугристое» в Троицке. Грузовики следовали в Беларусь и перевозили томаты, кабачки, баклажаны, редьку и свеклу. Однако к ввозу их не допустили из-за нарушения: срок фитосанитарных сертификатов на продукцию истек.

Россельхознадзор возбудил административные дела в отношении перевозчиков. Им может грозить штраф в размере от 300 до 10 тыс. руб.

Ольга Воробьева