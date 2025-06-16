Ехавшие из Екатеринбурга в Анапу дети с норовирусом выписаны из больницы

Из больницы Анапы выписаны 19 несовершеннолетних, проходивших лечение после выявления норовирусной инфекции. Заболевание диагностировали у детей, прибывших поездом из Екатеринбурга в детский лагерь «Жемчужина», сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В поезде ехал 41 ребенок. Ранее в Минздраве Свердловской области уточняли, что 14 из них были госпитализированы с признаками кишечной инфекции. Остальные были размещены в изоляторе лагеря и находились под медицинским наблюдением. По итогам лабораторных исследований норовирус подтвержден у пятерых, которых также направили в городскую больницу Анапы.

Таким образом, общее число детей, получивших лечение в стационаре, составило 19. Все пациенты на сегодняшний день выписаны. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что у остальных детей симптомы заболевания не проявлялись, срок карантина для них завершился 12 июня. По данным ведомства, все дети признаны здоровыми.

Вячеслав Рыжков