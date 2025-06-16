Севастопольское авиапредприятие передадут Ростеху до 2027 года

Авиаремонтное предприятие в Севастополе планируют передать госкорпорации «Ростех» до середины 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно указу президента РФ, подписанному в мае 2024 года, ФГУП преобразуется в акционерное общество, 100% акций которого поступят в Ростех в качестве имущественного взноса от государства. Срок завершения реорганизации — 25 месяцев.

По информации властей, госкорпорация и регион обсуждают стратегию развития предприятия в средне- и долгосрочной перспективе. Основным направлением деятельности останутся гособоронзаказы. Подробности не раскрываются.

Севастопольское авиационное предприятие основано в 1929 году. Компания специализируется на капитальном ремонте, переоборудовании и модернизации вертолетной техники, а также систем связи и навигации.

Анна Гречко