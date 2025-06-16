Готов проект расширения М-8 от Ярославля до Вологды

Проектная документация для расширения федеральной трассы М-8 от Ярославля до Вологды готова. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов по итогам совещания, которым руководил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Затронули вопрос развития федеральной трассы М-8 "Холмогоры" от Ярославля до Вологды. Это ключевой маршрут с повышенной аварийностью. Ежедневно по нему передвигается до 23 тыс. автомобилей. Уже разработали проектную документацию»,— написал господин Филимонов.

В начале 2025 года правительство Вологодской области уже анонсировало планируемое расширение до четырех полос. Протяженность участка М-8 составляет почти 200 км. Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос расширения трассы М-8 с двух до четырех полос в Переславле-Залесском Ярославской области.

Алла Чижова