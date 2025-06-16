Против главы сельсовета возбудили дело за травмирование подростка под Астраханью

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении главы одного из сельсоветов уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в марте текущего года фигурант управлял автомобилем «Лада» и при выезде со второстепенной автодороги в селе Началово Приволжского района нарушил правила дорожного движения. В итоге он столкнулся с мотоциклом под управлением 15-летнего подростка.

В дорожной аварии несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов