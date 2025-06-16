В Башкирии с начала года утонули 12 человек

С начала года на водных объектах в Башкирии погибло 12 человек, в том числе четыре ребенка, что на один случай меньше, чем в прошлом году, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона руководитель регионального госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На прошлой неделе было зарегистрировано 12 водных происшествий. Спасено семь человек, в том числе четыре ребенка, отметил он.

В республике организовано 239 мест безопасного отдыха у воды, в том числе аттестовано 173 специально оборудованных пляжа. Проведено более 4 тыс. профилактических рейдов с охватом 37 тыс. человек, установлено более 2 тыс. аншлагов о запрете купания, составлено 98 протоколов за купание в необорудованных местах, отчитался Кирилл Первов.

Майя Иванова