Под Саратовом чиновники оплатили причал для «Валдаев» по требованию прокуратуры

Власти Воскресенского района Саратовской области выплатили подрядчику долг в 6,3 млн руб. по госконтракту после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, власти указанного района заключили договор с компанией в апреле текущего года, в рамках которого ей предстояло доставить плавучий причал для речных судов марки «Валдай» в село Воскресенское. Подрядчик выполнил условия контракта, но денег от властей не получил.

Прокуратура направила представление главе района Денису Павлову. В отношении него возбудили дело о нарушении срока оплаты контракта (ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ). После этого с фирмой рассчитались. Дело к настоящему времени не рассмотрено.

Павел Фролов