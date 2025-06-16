На Ставрополье более 20 тысяч пенсионеров получили надбавки за сельский стаж

В Ставропольском крае 21 тысяча пенсионеров получили надбавки в размере 2,2 тыс. руб. за работу в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Доплата составляет 25% от фиксированной части пенсии, сообщили в отделении СФР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

В сельский стаж засчитывается трудовая деятельность в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Всего в перечень входит около 500 позиций.

«Некоторые периоды работы при этом включаются в сельский стаж вне зависимости от занимаемой должности и специальности. Это любые виды деятельности, выполняемые в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах или сельхозартелях до 1992 года»,— рассказали в отделении СФР по Ставропольскому краю.

Для получения доплаты пенсионер должен был проживать в сельской местности на момент оформления пенсии. С 2022 года выплаты за многолетнюю работу в сельской отрасли сохраняются даже после переезда в город.

Николай Аксенов