В Ярославле перенесен срок завершения реконструкции «Лазурного»

В Ярославле в 2026 году расходы городского бюджета вырастут на 212 млн руб. в связи с переносом срока завершения работ по реконструкции бассейна «Лазурный». Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в бюджет.

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Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Эскиз

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкцией занимается группа компаний «ЕКС». Цена контракта превышает 1 млрд руб. Все работы обещали закончить к концу 2025 года, однако теперь сроки переносятся. Как ранее объясняли в мэрии, в процессе демонтажных работ выявили обстоятельства, которые потребовали дополнительного обследования и принятия решений по конструктиву.

Алла Чижова