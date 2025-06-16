За чертой бедности в 2024 году жили 5,6% нижегородцев
В 2024 году 5,6% нижегородцев жили за чертой бедности. По данным регионального управления Росстата, граница бедности в Нижегородской области в прошлом году составляла почти 14 тыс. руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Среднедушевой доход в регионе в 2024 году составил 61 тыс. руб.
По данным РИА «Новости», Нижегородская область по итогам прошлого года заняла 15 место среди российских регионов по соотношению доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (2,14).