В Казани задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержали дроп-курьера, забравшего у пенсионерки почти миллион рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани задержали дроп-курьера, забравшего у пенсионерки почти миллион рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным полиции, задержанный устроился курьером через мессенджер. В первый же день ему поручили забрать деньги у пожилой женщины. 65-летняя жительница Авиастроительного района сама передала курьеру пакет с почти миллионом руб., полагая, что спасает свои сбережения от «оформления кредитов», о которых ее предупреждали мошенники.

Установлено, что за несколько дней до инцидента потерпевшей начали звонить незнакомцы, пытаясь записать на прием к врачу. Получив коды доступа, злоумышленники взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и запугали вымышленными займами. В результате она согласилась передать деньги через курьера.

Задержанный был установлен и доставлен в отдел полиции. Он полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Анар Зейналов