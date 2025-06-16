Для строительства нового ипподрома в Прикамье готово предпроектное решение

Для возведения ипподрома в поселке Ферма Пермского муниципального округа создано предпроектное решение, рассказали Business Class в региональном минспорте. На его основании уже ведутся расчеты для финансирования строительства плоскостной части сооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О намерениях правительства Пермского края предусмотреть в бюджете региона средства на новый ипподром в поселке Ферма стало известно минувшей весной. В 2025 и 2026 годах на его создание из краевой казны планируется ежегодно направлять по 50 млн руб. Реализация всего проекта потребует дополнительных средств, которые предполагается привлечь в том числе и от коневладельцев. Оценочная сметная стоимость ипподрома указана в размере 645 млн руб.

Новый ипподром разместится в поселке Ферма, на базе конноспортивного комплекса Пермского края. Планируется, что комплекс станет площадкой для крупных мероприятий. С 2016 года федерация конного спорта Пермского края намеревалась возвести там конноспортивное сооружение за счет собственных средств и частных вложений, но в итоге проект так и не реализовали из-за недостаточного финансирования. Недостроенные конструкции будут использованы в новом проекте.