ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению крымского РНКБ

ВТБ завершил формальное присоединение крымского РНКБ: с 12июня розничные икорпоративные клиенты обслуживаются под одной вывеской банка. Доконца 2025года интеграция должна быть закрыта, сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава ВТБ АндрейКостин отметил, что это не «техническая операция»: «Мы сохранили привычные сервисы итарифы, переведем на свою инфраструктуру более2млн клиентов РНКБ, оставив обслуживание взнакомых офисах».

Процесс начался летом 2024 года; уже осенью продукты ВТБ появились в фронт офисах РНКБ. С тех пор выпущено свыше 500тыс. карт и оформлено более1,5млн услуг. Действующие кредитные карты РНКБ будут работать как карты ВТБ до истечения срока, перевыпуск пройдет автоматически.

С16июня на платежный контур ВТБ переведены свыше 250 крупных компаний Крыма; по данным банка, процедура прошла без сбоев. Впереди — консолидация IT систем, унификация витрин и перенос расчетно кассового обслуживания малого бизнеса. Бренд РНКБ постепенно исчезнет после завершения юридических процедур иполучения регуляторных разрешений. Все коллективы сохраняют рабочие места и социальные гарантии, уточнили вбанке. В сеть войдут 140 офисов, активы вырастут на 400млрдруб.

Вячеслав Рыжков