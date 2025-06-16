Полиция задержала похитителя полотенец из администрации ростовского Донецка

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, похитившего пакет с полотенцами из здания администрации Донецка Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

О незаконном проникновении в здание муниципалитета в полицию сообщили его сотрудники 15 июня. Прибывшие на место стражи правопорядка выяснили, что «фигурант в результате алкогольного опьянения повредил стеклопакет двери с задней стороны здания и проник в помещение, откуда похитил пакет с полотенцами»,— говорится в сообщении.

Охотника за полотенцами вскоре задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья Белоштейн