За полгода из Челябинской области выдворили 371 нелегального мигранта

С начала 2025 года суды приняли решения о выдворении из Челябинской области за пределы страны 371 нелегального иностранца, 277 из них — в принудительном порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За полгода полицейские задокументировали 664 преступлений в сфере миграции и пресекли 5,6 тыс. административных правонарушений. Из региона депортировали 34 иностранца, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений. Въезд в Россию закрыт 932 мигрантам.

Виталина Ярховска