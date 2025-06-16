В Тольятти школе № 70 могут присвоить имя недавно скончавшегося директора

В Тольятти администрацией школы № 70 при содействии депутата гордумы Антона Емельянова ведется работа по присвоении учебному заведению имени Ольги Жигулевцевой. Об этом сообщил сам господин Емельянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума городского округа Тольятти Фото: Дума городского округа Тольятти

Директор МБУ «Школа № 70» Ольга Жигулевцева ушла из жизни 21 апреля 2025 года. Она являлась кандидатом педагогических наук, отличником просвещения, почетным работником общего образования Российской Федерации, была награждена орденом «Знак почета». Школой № 70 она руководила 25 лет — с 2000 года до своей кончины.

Как сообщил Антон Емельянов, назвавший госпожу Жигулевцеву «величайшим преподавателем и директором», в марте 2025 года в учебном заведении начались ремонтные работы. На данный момент готовность составляет около 85%, срок сдачи объекта — 24 июля 2025 года.

Алексей Алексеев