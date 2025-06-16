Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что при регулировании электросамокатов в городе приоритет будет отдаваться безопасности пешеходов. Об этом он заявил на аппаратном совещании мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метшин: приоритет в регулировании самокатов будет за пешеходами

Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ Метшин: приоритет в регулировании самокатов будет за пешеходами

Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ

«Есть объективные условия в городе. Мы — город с тысячелетней историей, просто не можем, согласно требованиям ГИБДД, раздвинуть эти пешеходные улицы. Поэтому вынуждены ограничивать трафик этих самокатов. Там, где ширина тротуара не гарантирует безопасности пешехода, мы будем принимать решение, и приоритет будет за пешеходами», — подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, Казань не против самокатов как вида «транспорта последней мили», которым пользуются многие горожане, особенно в местах с ограниченным доступом к общественному транспорту. Однако регулирование сервиса должно учитывать интересы всех сторон.

В ходе совещания председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров сообщил, что в сезоне 2025 года количество разрешенных парковок самокатов в городе было сокращено на 473 — до 1443 точек. Это сделано в том числе по рекомендациям ГИБДД и с учетом обращений от жителей и гостей города. За полтора месяца работы проката сотрудники мэрии и ГИБДД провели четыре рейда и эвакуировали 928 самокатов и 15 велосипедов, размещенных с нарушениями.

Анар Зейналов