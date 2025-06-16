Проект развития Ярославского зоопарка приостановлен

В Ярославле приостановлена реализация инвестиционного проекта развития зоопарка. Об этом сообщили в мэрии, комментарий властей публикует издание «Сорока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный план развития Ярославского зоопарка

Фото: страница Теймураза Бараташвили ВКонтакте Эскизный план развития Ярославского зоопарка

Фото: страница Теймураза Бараташвили ВКонтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что речь идет о планах развития Ярославского зоопарка и превращения его в биопарк. На проект требуется от 20 до 30 млрд руб. Мэрия прорабатывала проект совместно с областным правительством и государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая поддержала развитие зоопарка. Стороны определяли оптимальную концепцию инвестпроекта и возможную организационно-правовую форму его реализации — концессия, муниципально-частное партнерство.

«К сожалению, в связи с возникшими противоречиями между сторонами в видении реализации проекта, он был приостановлен, и в настоящий момент сроки его возможного возобновления не определены»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова