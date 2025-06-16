УЗПМ поздравил «Красную звезду» с первой в истории Пермского края победой в Кубке «Золотой шайбы»
Краснокамская «Красная звезда» – команда из 16 юных хоккеистов 2014 года рождения, которую Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) поддерживает более десяти лет, – завоевала Кубок суперфинала всероссийского турнира «Золотая шайба» и стала абсолютным чемпионом сезона-2025. Для детско-юношеского хоккея Прикамья это первое золото главного любительского первенства страны.
За игровой год коллектив под руководством тренера Александра Бетина провел 72 официальные встречи, одержал 56 побед и забросил 438 шайб. В числе ключевых трофеев сезона – «Уральский прорыв» (Екатеринбург), «Хрустальная шайба» (Можга), региональные и межрегиональные этапы «Золотой шайбы» (Чайковский, Салават), краевое первенство и столичный «Кубок стихий». Команда также взяла серебро на X турнире памяти Игоря Уланова. Такой результат обеспечили шесть ледовых тренировок в неделю, обязательные матчи по выходным и до двух выездных турниров ежемесячно.
Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв поздравил спортсменов с историческим успехом: «Несколько лет назад ребята только делали первые шаги на льду, а сегодня привезли в Пермский край главный детский трофей страны. Этот результат стал возможен благодаря ежедневной работе команды, профессионализму тренеров и надежному плечу родителей. Уверен, что победа в «Золотой шайбе» – отправная точка для дальнейших достижений, и УЗПМ продолжит поддерживать юных хоккеистов на каждом новом этапе».
Развитие массового спорта – важная часть социальной политики УЗПМ. Завод финансирует экипировку, инвентарь и организационные расходы «Красной звезды», а также поддерживает краевые проекты по парабадминтону, баскетболу 33 и другие инициативы, направленные на популяризацию активного и здорового образа жизни. Для хоккеистов «Красной звезды» краткий отдых в июне сменится подготовкой к дебютному для коллектива сезону в первенстве России, в котором команда выступит при неизменной поддержке предприятия.
ООО «УЗПМ»
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