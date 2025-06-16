Сбер усомнился в беспристрастности судьи в банкротном деле «Башкиравтодора»

Представитель Сбербанка Антон Голоднов выразил сомнения в беспристрастности судьи арбитражного суда Башкирии Артура Рамазанова, рассматривающего дело о банкротстве АО «Башкиравтодор». Банк, участвующий в деле на правах конкурсного кредитора, ходатайствовал об отводе судье, однако заявление было отклонено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Какие-либо доказательства, подтверждающие заинтересованность судьи в исходе дела, либо обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, заявителем не представлены»,— говорится в определении суда от 11 июня. Отмечается, что судебный акт обжалованию не подлежит.

В тот же день суд должен был рассматривать заявление Сбербанка о включении 1,9 млрд руб. долга в реестр требований к «Башкиравтодору», однако заседание отложено на 10 июля. Кроме того, судья потребовал от кредитора объяснить, почему банк не выполнил определение суда от 22 января, которое обязывало дать полное кредитное досье о заемщике. В досье в числе прочих должны быть представлены документы, объясняющие мотивацию Сбера при выдаче кредита «Башкиравтодору».

Идэль Гумеров