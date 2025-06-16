Первый кандидат выдвинулся на выборы в челябинское заксобрание

На участие в выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области выдвинулся первый кандидат. Это директор Центра народного творчества села Травники (Чебаркульский район) Елена Юртаева, баллотирующаяся по одномандатному избирательному округу №21. Информация о кандидате размещена на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области.

57-летняя жительница Травников Елена Юртаева участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Сейчас она является депутатом Травниковского сельского поселения Чебаркульского района.

Избирательная кампания по выборам в законодательное собрание региона стартовала 10 июня. 11 июня начался этап выдвижения кандидатов, который завершится 1 июля. Всего с 12 по 14 сентября будут избраны 60 депутатов по партийным списка и одномандатным округам.