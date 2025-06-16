«Все кто против,— боятся чего-то нового»

Студентов непедагогических специальностей решено допустить к занятию педагогической деятельностью в школах. Законопроект был принят в первом чтении депутатами Госдумы. Такая возможность будет предоставлена старшекурсникам, а также студентам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки по направлению «Образование и педагогические науки». Председатель комитета по образованию Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Ольга Шадрина считает, что серьезная нехватка кадров привела к увеличению нагрузки на педагогов, а это сказывается на качестве образования в целом.

Фото: Ольга Шадрина

«Вчера мы обсуждали с педагогами инициативу Госдумы по привлечению студентов непрофильных вузов к педагогической деятельности. Сейчас, когда присутствует нехватка педагогических кадров, это очень хорошее решение. В обсуждении вместе с нами принимала участие студентка Кубанского государственного аграрного университета по специальности «Ветеринария». Она отметила, что с удовольствием пошла бы работать учителем биологии, потому что есть желание попробовать себя в педагогике.

При этом мы все сошлись на том, что эта практика не должна быть жесткой обязанностью: хочешь — не хочешь, нравится — не нравится, но иди и преподавай. Здесь все-таки должно быть абсолютно добровольное желание студента. Думаю к этой инициативе можно прикрепить какой-то бонус для студента, чтобы у него появилась заинтересованность, мотивация идти в педагогику. Это может быть, к примеру, зачет по профильным предметам, которые он будет преподавать.

Думаю, что прохождение дополнительных курсов по педагогическим наукам поможет подготовить студента к работе с детьми в школе и даст необходимые знания во взаимоотношениях с учениками. Скорее всего, на них делается ставка на изучение педагогической психологии о взаимоотношениях между учителем и учеником. Важно, чтобы на эти курсы направлялись студенты с очень хорошими знаниями по профильным предметам.

По данным Минпросвещения России, на начало 2024-2025 учебного года дефицит учителей в школах составил около 1,8 % от общего числа педагогов, что эквивалентно 18 791 открытой вакансии.

Как правило, не хватает узких специалистов, таких как учителя географии, химии, физики, математики и т.д. Первоочередная задача для нас — дать качественное хорошее образование школьникам, поэтому решение привлечь студентов непрофильных вузов является ярким, нестандартным, своевременным и, думаю, эффективным. Педагоги — за. Все, кто против,— боятся чего-то нового».