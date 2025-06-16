Еще один бывший замминистра ЖКХ трудоустроился в пермской мэрии
Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня приступил к исполнению обязанностей новый первый замглавы Свердловского района Перми Андрей Летов. Ранее он занимал должность замминистра ЖКХ Пермского края, в рамках которой отвечал за вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и капремонта. В конце мая господин Летов уволился из министерства по собственному желанию.
Прежний первый замглавы Свердловского района Перми Наталья Стомаченко уволилась из администрации, также написав заявление по собственному желанию. Она проработала в должности с начала года. По сведениям источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, госпожа Стомаченко «просто перегорела». Ранее она работала начальником отдела по работе с учреждениями и предприятиями департамента ЖКХ города.
Стоит отметить, что на должности замглавы района уже трудоустраиваются второй бывший замминистра ЖКХ Пермского края. Ранее в мэрию Перми перешел работать сам министр краевого ЖКХ Артем Балахнин. После этого первым замглавы Дзержинского района Перми был назначен бывший замминистра ЖКХ Антон Ильюшин.