В Ипатовском округе ночью «Лада Гранта» сбила пешехода
В Ипатовском округе Ставропольского края «Лада Гранта» сбила 36-летнего пешехода, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов в ночное время. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
ДТП произошло на 4 км трассы «Ипатово — Золотаревка — Добровольное». 58-летний водитель «Гранты» ехал из Ипатово в направлении села Октябрьское.
Пострадавший — 36-летний местный житель — получил травмы и был доставлен в больницу Ипатово.
Водитель имеет 25-летний стаж вождения и за последние два года был привлечён к административной ответственности один раз. В момент аварии он был трезв.
Госавтоинспекция Ставрополья проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.