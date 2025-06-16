В Ипатовском округе ночью «Лада Гранта» сбила пешехода

В Ипатовском округе Ставропольского края «Лада Гранта» сбила 36-летнего пешехода, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов в ночное время. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло на 4 км трассы «Ипатово — Золотаревка — Добровольное». 58-летний водитель «Гранты» ехал из Ипатово в направлении села Октябрьское.

Пострадавший — 36-летний местный житель — получил травмы и был доставлен в больницу Ипатово.

Водитель имеет 25-летний стаж вождения и за последние два года был привлечён к административной ответственности один раз. В момент аварии он был трезв.

Госавтоинспекция Ставрополья проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.

Николай Аксенов