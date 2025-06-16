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Челябинская компания начала выпускать комплектующие для станкостроения

Компания «РТС» (Челябинская область) реализовала проект по выпуску комплектующих для станкостроения. Для запуска серийного производства предприятие получило заем в размере 30 млн руб., сообщает пресс-служба регионального Фонда развития промышленности.

«РТС» начнет производить корпуса для установки сменных режущих пластин, борштанги, инструментальную и станочную оснастку. На предоставленные ФРП денежные средства компания приобретет пятиосевой обрабатывающий центр. С его помощью к 2028 году планируется в десять раз увеличить производство инструментальной оснастки — с 400 до 4 тыс. единиц в год.

Новые комплектующие уже прошли испытания на Челябинском кузнечнопрессовом заводе (ЧКПЗ) и получили положительное заключение.

«Подавляющее большинство отечественных предприятий закупают оснастку за границей. В России на данный момент производится лишь 10% от необходимого производителям объема. Это критически мало, принимая во внимание серьезные сложности с импортом подобной продукции. Наши инженеры разработали не просто аналоги зарубежных изделий, а усовершенствованные альтернативы»,— подчеркнула генеральный директор ООО «РТС» Марина Белозерцева.

Компания «РТС» зарегистрирована в Челябинске в 2013 году. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 64% доли организации принадлежат Денису Бабкову, 25% — Марине Белозерцевой, 11% — Сергею Василенко. Предприятие выпускает металлорежущие инструменты и оборудование для машиностроительного производства. Выручка компании в 2024 году составила 538,8 млн руб., чистая прибыль — 25,5 млн руб.

Ольга Воробьева

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